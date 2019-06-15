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Познер назвал свою политическую принадлежность 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер рассказал, в чем заключается его «политическая левизна».
Познеру на его официальном сайте был задан вопрос: «Владимир Владимирович, в одном из интервью вы сказали, что придерживаетесь левых политических взглядов. Термин довольно широкий — и хотелось бы узнать, что конкретно для вас это обозначает, в чем ваша политическая левизна?».
Телеведущий ответил, что он «скорее всего социал-демократ», то есть придерживается «тех взглядов, которые пока что являются главными в той же Скандинавии, то есть в этих нордических странах».
«Я за то, чтобы школы были доступными для всех, чтобы не было платных школ. Я против платной медицины, но за качественную медицину, поэтому нужно иметь много денег стране, для того чтобы это сделать, но я за это. Моя левизна, наверное, выражается в этих социальных вещах», — пояснил он.
Познер добавил, что он «абсолютный сторонник свободы печати, свободы слова, понимая, что есть ограничения, когда люди переходят грань и это уже не свобода слова и не свобода печати, а нечто другое».
Он также выступает за то, чтобы «власть отвечала перед теми людьми, которые ее избрали», и против, «чтобы президент был у власти без конца, потому что я считаю, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, это не я придумал, а один умный англичанин».
«Я абсолютный противник бедности и считаю, что одна из самых главных, если не самая главная, задача в любой стране — это обеспечить всем без исключения такой уровень жизни, который позволяет человеку уважать себя, прежде всего», — добавил он.
Ранее Познер рассказал, что для него значит любовь, и сравнил ее с отношением к своей работе.
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Общество , Владимир Познер
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