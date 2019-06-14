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Фотографию Маяковского и картину Цоя выставили на аукцион 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лотами одного из столичных аукционов, который пройдет 26 июня, станут уникальные вещи прошлого и настоящего. По итогам торгов своих новых хозяев найдут: фотография улыбающегося поэта Владимира Маяковского, картина, написанная музыкантом Виктором Цоем, билет на матч открытия Чемпионата мира по футболу-2018 и не только.
Кроме того, среди лотов встречается письмо великой княжны Татьяны Николаевны из Тобольска, написанное в начале января 1918 года, когда царская семья проживала в этом сибирском городе под «домашним арестом». Также на аукционе разыграют коллекцию автографов Антона Чехова, Агнии Барто, Булата Окуджавы и других культовых личностей в истории русской литературы.
Стоит подробнее остановиться на фотографии Маяковского. Мы знаем не так много снимков, на которых поэт улыбается. Указанная же фотография, как передает «Интерфакс», была сделана за бильярдным столом 1 июня 1928 года. Известно, что бильярд — одно из главных увлечений жизни великого русского поэта.
Картина же «Рождение звезды» написана не только Цоем. В создании полотна поучаствовали еще два художника — Андрей Медведев и Миша Бяш.
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Общество , Виктор Цой , Булат Окуджава , Андрей Медведев , Антон Чехов
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