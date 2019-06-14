Фотографию Маяковского и картину Цоя выставили на аукцион

Лотами одного из столичных аукционов, который пройдет 26 июня, станут уникальные вещи прошлого и настоящего. По итогам торгов своих новых хозяев найдут: фотография улыбающегося поэта Владимира Маяковского, картина, написанная музыкантом Виктором Цоем , билет на матч открытия Чемпионата мира по футболу-2018 и не только.

Кроме того, среди лотов встречается письмо великой княжны Татьяны Николаевны из Тобольска, написанное в начале января 1918 года, когда царская семья проживала в этом сибирском городе под «домашним арестом». Также на аукционе разыграют коллекцию автографов Антона Чехова , Агнии Барто, Булата Окуджавы и других культовых личностей в истории русской литературы.

Стоит подробнее остановиться на фотографии Маяковского. Мы знаем не так много снимков, на которых поэт улыбается. Указанная же фотография, как передает «Интерфакс», была сделана за бильярдным столом 1 июня 1928 года. Известно, что бильярд — одно из главных увлечений жизни великого русского поэта.