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Омбудсмен призвал Малышеву извиниться за передачу про кретинов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал высказывания Елены Малышевой о детях с особенностями развития в передаче на Первом канале недопустимыми и призвал ее и телеканал извиниться.
«Когда человек выступает на телевидении, да еще ведущим, должна быть современная норма — лингвистическая и этическая. Я считаю, то, что было сказано ужасно. Может быть, для профессионалов это еще существует, но в обыденной речи … это недопустимо. Считаю, что в данном случае нужны не судебные разбирательства, а нормальные извинения, надо найти слова извинения и со стороны самой ведущей, и со стороны Первого канала»,
— сказал Бунимович ТАСС.
Он уточнил, что подобные фразы оскорбительны и для детей, и для их семей.
«Здесь надо быть гораздо деликатнее, точнее и осторожнее»,
— добавил омбудсмен.
Ситуацию также прокомментировала основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова:
«Фонд и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой — дословно — «Откуда берутся кретины?». Мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки».
Водянова уточнила, что сегодня ни одна медицинская классификация, в том числе и обязательные к использованию в России, не содержат таких терминов.
Ранее на критику в свой адрес отреагировала Елена Малышева.
Напомним, ее передача про кретинов вызвала волну возмущений. Так, ассоциация «Аутизм-регионы», посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология. Об этом также заявлял и главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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