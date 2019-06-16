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Православные отмечают праздник Святой Троицы 

RT на русском + ещё 12 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницы). В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Как сообщили в пресс-службе РПЦ, предстоятель церкви возглавит служение Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а также хиротонию архимандрита Алексия (Поликарпова) во епископа Солнечногорского.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в храме Архангела Михаила в Черняховске.
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Общество , Патриарх Кирилл , Михаил Архангел
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