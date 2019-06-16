Православные отмечают праздник Святой Троицы

Православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницы). В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщили в пресс-службе РПЦ, предстоятель церкви возглавит служение Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а также хиротонию архимандрита Алексия (Поликарпова) во епископа Солнечногорского.