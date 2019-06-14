«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу

На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.

Как сообщает местное издание Yuga.ru, первоначально на социальную рекламу обратила внимание одна из московских журналисток. Она связалась с редакцией и сообщила о кубанском сайте, где были опубликованы сомнительные слоганы.

Ридус

Ридус

Ридус

Ридус

На сайте нет разделов и текстовых сообщений, а опубликованы лишь графические изображения, призывающие не делать аборт, следить за своим здоровьем, не употреблять алкогольные напитки и проходить вакцинацию. Все они сопровождаются специфическими фразами:

«В Питере — пить, в Краснодаре — рожать» или «Кури, бухай, уродов рожай» и т. д.

Ридус

Ридус

При этом на каждом изображении указан номер горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края и телефон доверия Центра охраны здоровья семьи. Кроме того, корреспондент издания отправился в несколько городских поликлиник и обнаружил адрес сайта на информационных стендах.

На вопросы журналистов, находится ли данный сайт в ведении краевого минздрава, в пресс-службе ведомства ответить не смогли.