Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Как сообщает местное издание Yuga.ru, первоначально на социальную рекламу обратила внимание одна из московских журналисток. Она связалась с редакцией и сообщила о кубанском сайте, где были опубликованы сомнительные слоганы.
Ридус
Ридус
Ридус
Ридус
На сайте нет разделов и текстовых сообщений, а опубликованы лишь графические изображения, призывающие не делать аборт, следить за своим здоровьем, не употреблять алкогольные напитки и проходить вакцинацию. Все они сопровождаются специфическими фразами:
«В Питере — пить, в Краснодаре — рожать» или «Кури, бухай, уродов рожай» и т. д.
Ридус
Ридус
При этом на каждом изображении указан номер горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края и телефон доверия Центра охраны здоровья семьи. Кроме того, корреспондент издания отправился в несколько городских поликлиник и обнаружил адрес сайта на информационных стендах.
На вопросы журналистов, находится ли данный сайт в ведении краевого минздрава, в пресс-службе ведомства ответить не смогли.
Ридус: последние новости
Слова Малышевой о детях-аутистах вызвали у россиян негодование Теплые страны стали доступны без ограничений для российских силовиков Выпускник получил 0 баллов на ЕГЭ по техническим причинам
Комментарии2
Общество , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД Украины пригрозил России новыми санкциями3
В Воронеже взрываются боеприпасы на полигоне34
Голунов назвал имя избившего его полицейского153
В Крыму освободили капитана украинского судна3
Гражданство РФ запросили жители 12 областей Украины292
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение