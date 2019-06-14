Малышева прервала молчание после скандала

Малышева ответила критикам эфира о «кретинах»

Телеведущая Елена Малышева назвала критиков программы «Жить здорово» о детях с ментальными нарушениями «жертвами обмана».

«Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана», — сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ведущая пообещала «с удовольствием» ответить на все вопросы после того, как журналисты посмотрят эфир, и призвала «уважать журналистику», которая требует работы с первоисточником.

«Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» — приводит слова Малышевой RNS.

Ранее ассоциация «Аутизм — Регионы» заявила о намерении отправить в адрес руководства Первого канала письмо с требованием разъяснить свою позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями из-за терминов «кретин» и «идиот», которые были употреблены в программе «Жить здорово».