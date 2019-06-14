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«Забыла о клятве Гиппократа»: Онищенко пристыдил Малышеву 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал изданию Nation News выход в эфир программы Елены Малышевой, в которой телеведущая обсудила проблемы лечения детей с диагнозом «кретинизм». По мнению Онищенко, к обсуждению подобных тем нужно подходить более корректно.
Программа Малышевой под названием «Кретинизи. Откуда он берётся?» вышла в эфир 13 июня на Первом канале и сразу нашла негативный отклик среди медиков и представителей общественных организаций. В частности, член ассоциации «Аутизм — регионы» Екатерина Заломова заявила, что подобная формулировка «унижает достоинство человека». При этом сама Малышева настаивает, что «кретинизм — медицинский термин, определяющий степень умственной отсталости».
Геннадий Онищенко оказался един во мнении с коллегами, предположив, что спорная формулировка была выбрана в погоне за «рейтингом и эпатажем». При этом он подчеркнул, что в настоящее время Малышева трудится и как врач, и как журналист.
«Она сейчас сидит на двух стульях, то, видимо, забыв о клятве, которую она давала, употребила эти слова в своем названии", — отметил Онищенко.
По его словам, подобные термины, используемые в открытом публичном пространстве «звучат как оскорбления», поэтому вся ситуация «попахивает судебной ответственностью».
«Просвещение необходимо, но, наверное, более корректно. Это большая и важная работа для всей страны», — резюмировал Онищенко.
Комментарии1
Общество , Елена Малышева , Геннадий Онищенко , Госдума
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