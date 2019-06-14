«Забыла о клятве Гиппократа»: Онищенко пристыдил Малышеву

Геннадий Онищенко Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы прокомментировал изданию Nation News выход в эфир программы Елены Малышевой , в которой телеведущая обсудила проблемы лечения детей с диагнозом «кретинизм». По мнению Онищенко, к обсуждению подобных тем нужно подходить более корректно.

Программа Малышевой под названием «Кретинизи. Откуда он берётся?» вышла в эфир 13 июня на Первом канале и сразу нашла негативный отклик среди медиков и представителей общественных организаций. В частности, член ассоциации «Аутизм — регионы» Екатерина Заломова заявила, что подобная формулировка «унижает достоинство человека». При этом сама Малышева настаивает, что «кретинизм — медицинский термин, определяющий степень умственной отсталости».

Геннадий Онищенко оказался един во мнении с коллегами, предположив, что спорная формулировка была выбрана в погоне за «рейтингом и эпатажем». При этом он подчеркнул, что в настоящее время Малышева трудится и как врач, и как журналист.

«Она сейчас сидит на двух стульях, то, видимо, забыв о клятве, которую она давала, употребила эти слова в своем названии", — отметил Онищенко.

По его словам, подобные термины, используемые в открытом публичном пространстве «звучат как оскорбления», поэтому вся ситуация «попахивает судебной ответственностью».