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Познер сравнил любовь и работу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что для него значит любовь и сравнил ее с отношением к своей работе.
Отвечая на вопрос о том, что для него любовь, Познер заявил: «Лично для меня это, может быть, главное в моей жизни».
При этом он отметил, что хотел бы это слово истолковывать чуть шире, нежели просто любовь мужчины и женщины. «Потому что есть дети, есть внуки и это все — любовь», — добавил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.
«Для меня это необыкновенно важно, я трижды женат, и каждый раз мои разводы были очень тяжелыми для меня, потому что была любовь, причем в одном случае я был женат почти 10 лет, а в другом я был женат 37 лет, то есть это целая жизнь. Я это говорю только потому, чтобы подчеркнуть насколько для меня это важная вещь», — заявил Познер.
По его словам, любовь — «это самое главное». «Я не понимаю, как бы я жил без любви. Пожалуй, я еще могу сказать, что не знаю, как бы жил без работы. Эти вещи для меня где-то одинаково важны», –добавил он.
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Общество , Владимир Познер
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