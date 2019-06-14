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Познер отреагировал на слова Малышевой о «детях-кретинах» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер отреагировал на слова своей коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" назвала детей с ментальными расстройствами идиотами и кретинами.
Познер напомнил, что "дебил" и "идиот" — это медицинские термины.
"Они вышли за пределы профессии и стали употребляться как обидные слова, и это надо учитывать. Если бы эти слова остались сугубо медицинскими, то никаких проблем бы не было, но поскольку теперь ими обзывают, это надо иметь в виду", — порекомендовал он Малышевой выбирать слова в беседе с Daily Storm.
Телеведущий уверен, что вместо таких выражений можно использовать выражение "умственно отсталый".
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