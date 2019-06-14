Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз» 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Орфографическая ошибка в опросе акции "Тотальный диктант" будет исправлена, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что организаторы "Тотального диктанта" прислали подписчикам опрос об интересе подписчиков к платным обучающим курсам, в конце которого обнаружилась орфографическая ошибка: слово "вуз" было написано большими буквами. Согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными буквами.
"Опрос был действительно запущен, была такая рассылка. Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили… Конечно, внесем исправления", — сказала РИА Новости Ребковец.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах.
Последние новости
Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Комментарии
Общество , Образование , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЗРК раздора: Турция пригрозила США из-за С-400153
«Он еще не знал, что мать мертва»21
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест52
Тест: Как штрафуют пешеходов
Чума на Украине? Блокада Крыма ведет к катастрофе7
Видео
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение