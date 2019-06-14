Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»

Орфографическая ошибка в опросе акции "Тотальный диктант" будет исправлена, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что организаторы "Тотального диктанта" прислали подписчикам опрос об интересе подписчиков к платным обучающим курсам, в конце которого обнаружилась орфографическая ошибка: слово "вуз" было написано большими буквами. Согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными буквами.

"Опрос был действительно запущен, была такая рассылка. Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили… Конечно, внесем исправления", — сказала РИА Новости Ребковец.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах.