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Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка 

РИА Новости + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где пострадали пять человек, заявил, что в этой ситуации нельзя спешить с выводами.
В пресс-службе областного управления МВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, из которых двое госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
"По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов", — написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.
Ранее в группе "Пенза live" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.
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Комментарии8
Общество , Иван Белозерцев , МВД , РИА Новости , Пензенская Область
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