Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка

Губернатор Иван Белозерцев , комментируя информацию о драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области , где пострадали пять человек, заявил, что в этой ситуации нельзя спешить с выводами.

В пресс-службе областного управления МВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, из которых двое госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

"По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов", — написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в группе "Пенза live" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.