Добронравова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом свидетельствует обновленный список ведомства от 14 июня, опубликованный на сайте.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности ( СБУ ) и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила звезде комедийного сериала «Сваты» въезд в Украину по причине неоднократного посещения актером Крыма, чем он якобы публично поддерживал «аннексию» полуострова.

В 2018 году ООО «Телекомпания Студия 1+1» подала иск против Министерства культуры и Государственного агентства по вопросам кино Украины, в котором попросила исключить Добронравова из черного списка. В 2019 году студия выиграла дело.

Помимо отмены решения о запрете въезда актера на Украину, суд признал противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Минкультуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

На сегодняшний день в список входят 147 человек. Согласно законодательству, фильмы с участием звезд, упомянутых в черном списке, запрещено транслировать или распространять на территории Украины. Это касается не только актеров, но и продюсеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов и других деятелей культуры. В случае нарушения местное Госкино отзывает право на демонстрацию фильма.