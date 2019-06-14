Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами»

Слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле, рассказали психиатры, опрошенные РИА Новости.

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.

"По сути да… Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", — сказал детский психиатр Алексей Каротам.

По его словам, это болезнь, но сейчас очень многие "делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг", как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.

"Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость… может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", — сказал он.

По словам врача, кретинизм также является медицинским термином. Он выразил сожаление по поводу того, что зачастую бытовое использование слов не соответствует научному использованию. В пример специалист привел слово "бред", которое является научным понятием, но в разговоре его часто используют как синонимичное слову "глупость".

"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи", — добавил Тарасов.

Он также отметил, что Малышева подняла очень сложную, болезненную тему. Также психиатр подчеркнул, что аутизм и идиотия это два разных заболевания.