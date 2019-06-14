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Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами» 

РИА Новости 55 минут назад
Слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле, рассказали психиатры, опрошенные РИА Новости.
Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики.
"По сути да… Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", — сказал детский психиатр Алексей Каротам.
По его словам, это болезнь, но сейчас очень многие "делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг", как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.
С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов.
"Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость… может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", — сказал он.
По словам врача, кретинизм также является медицинским термином. Он выразил сожаление по поводу того, что зачастую бытовое использование слов не соответствует научному использованию. В пример специалист привел слово "бред", которое является научным понятием, но в разговоре его часто используют как синонимичное слову "глупость".
"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи", — добавил Тарасов.
Он также отметил, что Малышева подняла очень сложную, болезненную тему. Также психиатр подчеркнул, что аутизм и идиотия это два разных заболевания.
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Комментарии4
Общество , Видео , Елена Малышева , Вячеслав Тарасов , РИА Новости
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