«Это не оскорбительно»: почему психиатры вступились за Малышеву

Детский психиатр Алексей Каротам вступился за телеведущую Елену Малышеву , рассказавшую о детях-кретинах, и заявил, что медицинские термины «кретин» и «идиот» не несут в себе оскорбительного подтекста. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый выпуск программ Малышевой «Жить здорово!» вышел под заголовком «Откуда берутся кретины?». Ведущая заявила, что термин «кретин» — медицинский.

«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. <…> Вопрос мы поставили именно так, откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью», — отметила Малышева.

«По сути да. <…> Идиотия это же не оскорбительное», — так прокомментировал слова Малышевой Каротам.

Психиатр отметил, что в современной классификации термин «идиотия» отсутствует, но во время СССР он использовался медиками.

Каротам отметил, что многие сейчас игнорируют идиотию, но если не называть болезнь болезнью, она существовать не перестанет. По его мнению, «вещи нужно называть своими именами».

«Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость <…> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии», — рассказал он, добавив, что к медицинским терминам относится и «кретинизм».

Использование такой «стигматизирующей лексики» ранее раскритиковали в Ассоциации «Аутизм — Регионы». В организации заявили, что это является «нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».