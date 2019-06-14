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В России предложили изменить отпуск по уходу за ребенком 

Ura.Ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: Pixabay
У россиянок может появиться возможность самим определять продолжительность отпуска по уходу за ребенком. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по соцполитике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.
Он также предлагает предоставить возможность работающей маме корректировать размер пособия согласно продолжительности отпуска. Если женщина меняет срок своего отпуска, согласно идее Рыбальченко, должен измениться и размер ежемесячного пособия, пишут «Известия».
Так, вместо того, чтобы находиться в декрете полтора года и получать 40% от зарплаты, россиянки смогут оформить отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше. Сумма выплат во всех случаях должна быть одинаковой, что будет выгодно для Фонда соцстрахования и для работодателей.
Предложение будет направлено в Минтруд и рабочую группу по соцполитике Госсовета после проведения опросов заинтересованных сторон. Гибкий отпуск по уходу за ребенком призван поддержать карьерную траекторию россиянок. По словам экспертов, благодаря таким изменениям женщины смогут легче принимать решение о том, чтобы завести ребенка.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что государство готово оказать россиянкам поддержку в рождении первенца, пишет агентство Nation News. Будет ли среди мер стимулирования введение маткапитала для первенца, пока не известно.
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Комментарии
Общество , Политика , Татьяна Голикова , Сергей Рыбальченко , Минтруд , Правительство РФ , газета "Известия"
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