В России предложили изменить отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко. У россиянок может появиться возможность самим определять продолжительность отпуска по уходу за ребенком. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по соцполитике экспертного совета при правительстве РФ

Он также предлагает предоставить возможность работающей маме корректировать размер пособия согласно продолжительности отпуска. Если женщина меняет срок своего отпуска, согласно идее Рыбальченко, должен измениться и размер ежемесячного пособия, пишут «Известия».

Так, вместо того, чтобы находиться в декрете полтора года и получать 40% от зарплаты, россиянки смогут оформить отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше. Сумма выплат во всех случаях должна быть одинаковой, что будет выгодно для Фонда соцстрахования и для работодателей.

Предложение будет направлено в Минтруд и рабочую группу по соцполитике Госсовета после проведения опросов заинтересованных сторон. Гибкий отпуск по уходу за ребенком призван поддержать карьерную траекторию россиянок. По словам экспертов, благодаря таким изменениям женщины смогут легче принимать решение о том, чтобы завести ребенка.