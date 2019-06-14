Найденная в захламленной квартире в Москве девочка начала говорить

Найденная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе девочка Люба начала говорить, сообщили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения.

Ребенок находится в учреждении социальной защиты, передает Агентство "Москва". Специалисты и воспитатели довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Они продолжают заниматься с ней.

Словарный запас у Любы увеличился, она выстраивает простые предложения, обращается к детям по имени, играет с ними. Девочка сама одевается, помогает накрывать на стол, убирает за собой посуду, соблюдает гигиену. Она любит гулять и много времени проводит на прогулках.

На днях в учреждении устроили праздник в честь шестилетия ребенка. Ее поздравили дети и сотрудники. Сама девочка с удовольствием участвовала во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам, рассказали в департаменте.

Пятилетнего ребенка обнаружили в марте в антисанитарных условиях в столичной квартире. Плач услышали соседи. Мать девочки задержали. На нее завели по статье "Покушение на убийство".

Ирина Гаращенко отрицала свою вину, назвав ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения. Мужчина, представившийся ее сожителем, заявил, что она работала финансовым консультантом и денег у нее было достаточно.

Весной женщину признали невменяемой. При этом, как добавил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников , ее диагноз не является пожизненным. Тем не менее Гаращенко ограничили в родительских правах.

После выписки малышки из больницы с ней начали работать психолог, логопед и педагоги. По словам омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, охотно учится играть с другими ребятами.