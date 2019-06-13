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В Петербурге умер скульптор Александр Пальмин 

РИА Новости + ещё 1 15 минут назад
Фото: ghpa.ru
Заслуженный художник РФ, скульптор, бывший ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге, сообщает академия.
"Двенадцатого июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО "СПГХПА имени А. Л. Штиглица" с 2009 по 2014 года, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время работы в академии Пальмин внес значительный вклад в подготовку скульпторов и дизайнеров.
"Александр Анатольевич всю жизнь неустанно трудился как художник монументально-декоративного искусства. Героями работ Пальмина А. А. выступают исторические личности — П. А Столыпин, Г. К. Жуков, С. П. Королев, А. Л. Штиглиц. Его барельеф "Смена" установлен на внешней стороне стены Московского кремля в Александровском саду. Особое место в творчестве Александра Анатольевича занимает монумент "Александр Невский", ставший символом Санкт-Петербурга, а также рельефы для этого памятника "Невская битва" и "Перенесение мощей Александра Невского", — говорится в сообщении.
Одна из последних работ скульптора — памятник солдатам Первой мировой войны, установленный в Пскове.
Церемония прощания с Пальминым пройдет в больнице №26 (улица Костюшко, 2), похороны состоятся 14 июня на Пундоловском кладбище поселка Янино.
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Общество , Александр Невский , Санкт-Петербург
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