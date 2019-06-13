«Клевета и пропаганда»: авторам «Чернобыля» пригрозили тюрьмой

Активисты потребовали ограничить доступ к сериалу HBO «Чернобыль» на территории страны. Ее представители считают, что авторы шоу сделали из чернобыльской трагедии «объект идеологической манипуляции».

Партия «Коммунисты России» попросила Роскомнадзор и МВД ограничить доступ к сериалу HBO «Чернобыль». По мнению ее представителей, трагедия, произошедшая на территории СССР в 1986 году, стала «объектом идеологической манипуляции».

«В сериале «Чернобыль» подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO. Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и Советской власти, и советских людей.

Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу», — приводит слова исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича РИА «Новости».

Согласно Малинковичу, хронология событий сериала и его ключевые эпизоды в целом соответствуют реальности, тогда как мотивация, поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, а также моральный климат в советском обществе являют собой пример абсолютной лжи.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала», — заявили в партии.

По мнению «Коммунистов России», Роскомнадзору следует заблокировать доступ к шоу на всех ресурсах, а «в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету».

Напомним, что пятисерийный «Чернобыль» стартовал (и уже завершился) на HBO минувшей весной. Шоу мгновенно добилось бешеной популярности и признания — на всевозможных тематических киносайтах проект до сих пор является лидером рейтингов лучших сериалов в истории.

Известность «Чернобыля», к слову, приобрела настолько внушительные масштабы, что о желании ознакомиться с проектом среди прочих заявил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев . Просмотру государственного деятеля, впрочем, помешало его нахождение в клинике — в частности, еще в воскресенье, 9 июня, он признавался, что так до сих пор не оценил творение HBO.

«По простым причинам — в больнице все время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет», — говорил бывший глава Советского Союза.

Вместе с тем он раскритиковал документальную достоверность сериала, заверив, что не давал указаний не награждать званием Героя Социалистического труда академика Валерия Легасова, принимавшего участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету шоу, карьера ученого пошла под откос после доклада о катастрофе, и в 1988-м — всего спустя два года после трагедии — его не стало.

Указал на неточности в шоу и прототип одного из персонажей сериала HBO — генерал-майор Николай Тараканов, командовавший воинскими подразделениями на месте ЧП на ЧАЭС. В интервью RT Тараканов, в частности, подверг критике сцену, в которой написанный с него персонаж говорит, что реальные цифры радиации и истинный масштаб произошедшей катастрофы скрывают даже от военных.

«Нет, это он говорит ерунду. На государственной комиссии, которую возглавлял [зампред совета министров СССР Борис] Щербина, заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Самойленко на макете докладывал, что роботы не сработали и что точки наиболее сильной радиации остались на крышах первого — третьего блоков и вокруг атомной станции», — поведал Тараканов.

Кроме того, он отметил, что в сериале неверно приведены слова о необходимости применения «биороботов», под которыми подразумевали солдат.

«Щербина, прямо скажу, в таком унынии был: «А что же делать, если роботы не сработали? Что же делать?» Тогда кто-то (я не помню сейчас, кто именно) сказал, что единственный вариант — биороботы. Речь шла о солдатах», — рассказал он.

Впрочем, генерал-майор подтвердил факт использования самого слова «биороботы» по отношению к солдатам: он признался, что оно было навязано начальником штаба по ликвидации последствий аварии Юрием Самойленко, который позднее был награжден званием Героя соцтруда.