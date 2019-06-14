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Сотрудники МВД смогут выезжать в Турцию и Таиланд 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Напомним, выезд за границу полицейским и сотрудникам других силовых структур был запрещен в 2014 году.
Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники внутренних дел смогут ездить на отдых в Турцию и Таиланд.
Напомним, выезд за границу полицейским и сотрудникам других силовых структур был запрещен в 2014 году.
Список из 116 стран, не рекомендованных к посещению в качестве туристов, был обнародован МИД. В дальнейшем были внесены определенные поправки, по которым представители МВД могли посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Сотрудник, решивший поехать в не рекомендованную для посещения страну в частном порядке, должен обратиться с заявлением к своему руководителю, а тот, в свою очередь, направить документ на обсуждение комиссии. В нее входят начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и выносят вердикт.
Как правило, всю ответственность берет на себя непосредственный начальник подразделения. Отметим, что важную роль играет доступ сотрудника к сведениям, которые составляют гостайну.
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Комментарии
Общество , Армия , Владимир Колокольцев , МИД , МВД , Таиланд , Турция
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