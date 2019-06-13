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На кладбище советских солдат во Львове устроили место для загорания 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Википедия
Около военного мемориала советским воинам на Марсовом поле во Львове заметили загорающих.
Десятки людей пришли на Марсово поле и начали там загорать, сообщает местное издание Zaxid.net.
Военное кладбище на Марсовом поле существует уже более 100 лет. Изначально это была часть военного кладбища австрийской армии и союзников, погибших в Первой мировой войне, но в 1946-1947 годах после эксгумации на поле создали кладбище солдат Советской армии времен Великой Отечественной войны и войск НКВД.
Позже там же были перезахоронены жертвы массовых расстрелов из Замарстыновской тюрьмы.
Уточняется, что рядом находится старейшее во Львове Лычаковское кладбище.
Ранее сообщалось, что судебные приставы в Астрахани нашли должника, спрятавшегося в могиле на кладбище.
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