Беглов пообещал достроить новый корпус детской больницы до 2021 года

Градоначальник поставил такую задачу профильному комитету во время посещения медицинского учреждения, сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей», — подчеркнул Беглов.

Он поручил комитету по строительству максимально оперативно провести все необходимые конкурсные процедуры. Лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек, будет состоять из 5 этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение.

Главе города показали недавно открытый в больнице рентген-кабинет и продемонстрировали технические возможности новых рентген-аппаратов. Также Беглов посетил Центр амбулаторной травматологии и хирургии, где дети, не требующие длительного круглосуточного пребывания в стационаре, лечатся амбулаторно.

Глава города оценил интерьер отделения, выполненный в стиле игрового пространства. Продолжая тему развития детской медицины, временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что уже в этом году все детские поликлиники Петербурга будут переведены на новый стандарт «Бережливой поликлиники».

«Это позволит избавиться от очередей, чтобы медицинский персонал смог уделить каждому ребенку достаточно времени», — подчеркнул Александр Беглов.

В завершении визита глава города обсудил с коллективом больницы достижения и проблемы нейрохирургической службы Петербурга. Персонал учреждения в ходе беседы высказал просьбу о приобретении нейрохирургического микроскопа. Необходимость в нем возросла, поскольку именно Детская городская больница №2 располагается рядом со скоростными автомобильными магистралями и обеспечивает экстренную помощь детям с тяжелыми повреждениями со всех северных районов Петербурга. Александр Беглов дал поручение изыскать дополнительные средства на покупку медицинского оборудования.

16 июня в России отмечается День медицинского работника. В канун профессионального праздника глава города поблагодарил сотрудников медучреждения за нелегкий труд, чуткость и милосердие к пациентам.

Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины — многопрофильный стационар на Васильевском острове для детей и подростков до 18 лет. Открыта 24 октября 1829 года (по новому стилю — 5 ноября). Средства, позволяющие в 2019 году приступить к строительству нового корпуса больницы, были предусмотрены губернаторской поправкой к бюджету Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы.