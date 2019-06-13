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Беглов пообещал достроить новый корпус детской больницы до 2021 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что строительство нового лечебного корпуса Детской больницы святой Марии Магдалины должно завершиться до 2021 года.
Градоначальник поставил такую задачу профильному комитету во время посещения медицинского учреждения, сообщается на сайте администрации Петербурга.
«Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей», — подчеркнул Беглов.
Он поручил комитету по строительству максимально оперативно провести все необходимые конкурсные процедуры. Лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек, будет состоять из 5 этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение.
Главе города показали недавно открытый в больнице рентген-кабинет и продемонстрировали технические возможности новых рентген-аппаратов. Также Беглов посетил Центр амбулаторной травматологии и хирургии, где дети, не требующие длительного круглосуточного пребывания в стационаре, лечатся амбулаторно.
Глава города оценил интерьер отделения, выполненный в стиле игрового пространства. Продолжая тему развития детской медицины, временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что уже в этом году все детские поликлиники Петербурга будут переведены на новый стандарт «Бережливой поликлиники».
«Это позволит избавиться от очередей, чтобы медицинский персонал смог уделить каждому ребенку достаточно времени», — подчеркнул Александр Беглов.
В завершении визита глава города обсудил с коллективом больницы достижения и проблемы нейрохирургической службы Петербурга. Персонал учреждения в ходе беседы высказал просьбу о приобретении нейрохирургического микроскопа. Необходимость в нем возросла, поскольку именно Детская городская больница №2 располагается рядом со скоростными автомобильными магистралями и обеспечивает экстренную помощь детям с тяжелыми повреждениями со всех северных районов Петербурга. Александр Беглов дал поручение изыскать дополнительные средства на покупку медицинского оборудования.
16 июня в России отмечается День медицинского работника. В канун профессионального праздника глава города поблагодарил сотрудников медучреждения за нелегкий труд, чуткость и милосердие к пациентам.
Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины — многопрофильный стационар на Васильевском острове для детей и подростков до 18 лет. Открыта 24 октября 1829 года (по новому стилю — 5 ноября). Средства, позволяющие в 2019 году приступить к строительству нового корпуса больницы, были предусмотрены губернаторской поправкой к бюджету Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы.
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Общество , Александр Беглов , Мария Магдалина , Санкт-Петербург
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