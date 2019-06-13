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На Байкале зафиксировали массовую гибель рыбы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор Иркутской области и Бурятии устанавливает причину массовой гибели рыбы в бухте озера Байкал вблизи Северобайкальска.
«12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда (8 км от г. Северобайкальска) Республики Бурятия установлен факт гибели рыбы — около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса», — сказано на сайте Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Уточнятся, что специалист Россельхознадзора уже взял пробы воды, донных отложений и рыбы в присутствии представителей прокуратуры, отдела контроля, надзора и рыбоохраны АБГУ Росрыболовства, ихтиолога-эксперта Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО».
После этого пробы были направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию, которая сообщит результаты в течение недели.
«Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны», — заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в Москве из-за жары и нехватки кислорода.
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Общество , Катастрофы , Экология , Россельхознадзор , Генпрокуратура РФ , Росрыболовство , Иркутская Область , Республика Бурятия , Северобайкальск
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