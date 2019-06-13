В Рособрнадзоре объяснили число 100-балльников по математике в Петербурге

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что существенное увеличение в Санкт-Петербурге числа выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов, связано с успешной реализацией концепции математического образования.

Ранее комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил в своем Telegram-канале, что в этом году за ЕГЭ по профильной математике 100 баллов получили 82 выпускника, в прошлом году их было 20.

"В целом у нас число высокобалльников в Санкт-Петербурге увеличилось, это связано с реально работающей концепцией математического образования, которая два-три года назад была утверждена. Плюс выпускники здесь целенаправленно выбрали профильный уровень, поэтому они были дополнительно мотивированы, отсюда такие результаты", — сказал Кравцов журналистам.

Ранее в ведомстве сообщили, что в целом по стране средний тестовый балл ЕГЭ по профильной математике вырос на шесть баллов, также увеличилось число выпускников, которые показали высокие результаты.