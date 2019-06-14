Беглов пообещал ликвидировать свалку в Петербурге к концу июля

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился ликвидировать к концу июля свалку на проспекте Космонавтов.

Глава города проверил ход ликвидации несанкционированной свалки на проспекте Космонавтов, сообщается на сайте администрации города.

Поручение привести в порядок территорию рядом с ЖК «Квартет» Александр Беглов дал в ноябре по просьбе жителей новостроек. Ежесуточно на объекте работает 25 единиц техники. Мусор вывозят с опережением сроков. С 20 мая на полигон в Гатчинский район Ленинградской области вывезено более 42 тыс. кубометров отходов. Планируется, что свалка будет полностью ликвидирована уже к концу июля.

После завершения работ освободившийся участок Александр Беглов распорядился поставить под видеонаблюдение. Он также попросил ускорить проектирование школы, чтобы место бывшей свалки не пустовало. В новом жилом комплексе находятся два готовых корпуса детского сада, каждый на 140 мест. Оба готовятся принять первых воспитанников 23 августа.

Еще одна несанкционированная свалка образовалась у ЖК «Две столицы» со стороны Дизельного проезда. Глава города дал указание приступить к проектированию ее ликвидации, в кратчайшие сроки сообщить примерную стоимость работ, чтобы учесть средства в бюджете 2020 года, и подготовить предложения по дальнейшему использованию участка с учетом социальной обеспеченности ближайших кварталов.

На прилегающей к свалке территории возводится порядка 10 новых домов. В ближайших планах комитета по развитию транспортной инфраструктуры — строительство Среднерогатской улицы и капитальный ремонт Дизельного проезда от Московского шоссе до перспективной Среднерогатской улицы.

«Как правило, такие свалки образуются из-за недобросовестных застройщиков, которые экономят свои деньги, добавляя проблемы городу и его жителям. Чтобы полностью контролировать ситуацию, мы устанавливаем на всех подобных объектах видеонаблюдение. Будем внимательно за ними следить, чтобы предметно предъявлять претензии тем, кто нарушает закон, и принимать жесткие меры», — сказал Беглов.

В рамках объезда глава города также проинспектировал дорожные работы на улице Фрунзе. Общая протяженность участка от проспекта Юрия Гагарина до площади Братьев Стругацких и от площади Братьев Стругацких до Варшавской улицы — 1,8 километра. Все сроки подрядчиком выполняются. Готовность проезжей части — 100%, 19-го июня завершится ремонт тротуаров, к 26-му — озеленение и нанесение разметки.

В присутствии Александра Беглова сотрудники передвижной лаборатории провели взятие проб и осуществили замеры для контроля качества укладки дорожного покрытия.

Как сообщил врио губернатора, в среднем в последние годы на ремонт дорог в Петербурге направляется порядка 7 млрд рублей.