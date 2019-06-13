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«МегаФон» поддержит международный шоукейс российских артистов на «Дикой мяте» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
На фестивале "Дикая мята" при поддержке российской компании "МегаФон" продйет шоукейс — продюсеры международных фестивалей проведут смотр российских артистов. Подобное мероприятие проводится впервые в истории российских музыкальных фестивалей. В шоукейсе, в частности, примут участие The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен, Tritia и другие.
"Чтобы поближе познакомиться с современной российской музыкальной сценой, в этом году к нам едут представители одного из самых ярких мультижанровых фестивалей Европы Exit Festival, одного из лучших городских фестивалей Южной Кореи Zandari Festa, финского Ruisrock Festival, являющегося одним из старейших рок-фестивалей Европы, чешского Colors of Ostrava и крупнейшего рок-фестиваля Китая Midi Music Festival", — говорится в сообщении "МегаФона".
"МегаФон" обязался профинансировать приезд зарубежных продюсеров и готов взять на себя расходы по туровой логистике российских музыкантов, которые впоследствии поедут на мировые фестивали.
На данный момент "Дикая Мята" является единственным российским опен-эйр фестивалем, признанным европейской ассоциацией фестивалей.
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Общество , Мегафон
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