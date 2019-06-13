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Тест: Секреты географических названий 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Wikipedia.org
Список всех стран и государств мира — чрезвычайно велик. По памяти, пожалуй, сложно будет вспомнить все существующие. Одни сохранили свое первоначальное название, другие были переименованы, правда, об этом догадываются далеко не все.
Меняли свое название они по разным причинам: были политические соображения, также как и национальные — их было много и изменения эти были оправданными. Ведь многие страны таким образом выражали силу идеологии правительства, например, почтив ушедшего писателя или заслуженного деятеля.
Сегодня данное веяние возвращается. Под вопросом стали названия уже нескольких государств. Но многие люди не обращают на это внимания, поскольку не видят в этом никакой проблемы. Но возможно она действительно есть.
Сегодня мы бы хотели, чтобы вы проверили, насколько хорошо вы знаете страны, названия которых изменились еще с давних времен. Ведь эрудиция — это широкие познания в абсолютно разных областях. Так вот проверьте, а знаете ли вы так хорошо географию.
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Общество , Тесты
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