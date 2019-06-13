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Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Больница в Екатеринбурге по решению суда должна выплатить пациентке более 1 миллиона рублей за неудачную операцию, в результате которой жительница города Красноуфимск ослепла на один глаз, сообщает в четверг Свердловский облсуд.
Решением районного суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 миллион рублей, материальный ущерб — 15 654 рубля, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5 тысяч рублей. Ответчик не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком не опровергнута причинная связь между действиями медиков и наступлением вреда здоровью истца, равно как и вина ответчика в потере зрения левого глаза, повлекшая физические и нравственные страдания пациентки. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу медиков — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
По информации облсуда, жительница Красноуфимска в июле 2017 года была госпитализирована в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы №1 для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза. Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно, глаз перестал видеть, в августе была сделана вторая операция, отмечает суд.
Через 10 дней, по данным суда, женщина вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось. По результатам экспертизы было установлено, что женщине была оказана некачественная медицинская помощь, пациентка подала иск в суд.
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Общество , Екатеринбург , Красноуфимск
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