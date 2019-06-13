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Рособрнадзор представил итоги ЕГЭ по истории и химии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Результаты Единых госэкзаменов по химии и истории 2019 года незначительно выше прошлогодних, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.
"Результаты ЕГЭ-2019 по химии и истории немногим выше прошлогодних. Средний тестовый балл по химии вырос более чем на один, по истории — на 2,5 балла", — сообщается в релизе.
ЕГЭ по химии в этом году сдавали 89 тыс. человек — примерно на 4 тыс. больше, чем в прошлом. Число не преодолевших минимальную границу в 36 тестовых баллов сократилось примерно на 1,5%.
"Значимую роль в улучшении результатов ЕГЭ по химии сыграло проведение осенью 2017 года национального исследования качества образования, выявившего серьезные проблемы в освоении химии учениками 10-х классов. Последовавшая корректировка основных образовательных программ и методик обучения позволила преодолеть ряд проблем, и окончившие в 2019 году школу участники НИКО-2017 показали неплохую химическую подготовку", — приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
ЕГЭ по истории в основной срок основного периода сдавали около 103 тыс. человек. Число участников, получивших высокий бал, выросло на 2%, а не преодолевших минимальный порог в 32 балла — уменьшилось примерно на 2,7%.
По словам Кравцова, изучение истории в школах на основе историко-культурного стандарта дает свои положительные результаты.
"В целом школьники знают важнейшие события истории России и выдающихся исторических деятелей, умеют анализировать текст исторического источника, пишут содержательные исторические сочинения. Однако заметные трудности участники экзамена испытали при выполнении заданий на основе исторической карты, иллюстративного материала, а также при аргументации предложенной точки зрения на исторические события", — сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2019 проводится с 27 мая по 1 июля. Следующими будут объявлены результаты ЕГЭ по русскому языку.
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Комментарии
Общество , Образование , Сергей Кравцов , Рособрнадзор
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