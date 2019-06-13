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Соловьёв ответил Дуде на его слова о превосходстве поляков над русскими 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президенту Польши Анджею Дуде неплохо было бы лучше изучать историю, прежде чем утверждать о превосходстве в смелости поляков над русскими.
Так отреагировал на недавнее высказывание лидера восточно-европейского государства российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Давайте не будем считаться, а будем объективны. Напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году, — приводит слова Соловьёва «Взгляд».
Он выразил мнение, что заявление польского лидера было сделано из-за оскорблённых чувств польского президента. При этом он добавил, что остаётся «непонятно, кто его оскорбил».
Журналист подчеркнул, что поляки действительно являются отличными воинами, но достоинство русской армии не стоит искусственно умалять.
Пусть вспомнят, кто такой русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов, — заметил телеведущий.
После встречи с американским лидером Дональдом Трампом Дуда отметил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны, однако поляки, по его мнению, в отличие от русских, «более смелые», писал News.ru.
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Комментарии1
Общество , Анджей Дуда , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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