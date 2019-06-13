Россияне перешли на дешевое отечественное вино

Российские потребители стремительно переходят на дешевое вино, сообщил в интервью ТАСС президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов

По его словам, основной тенденцией на рынке стал «отток потребителей в пользу дешевой продукции». Это объясняется снижением покупательской способности.

В частности, как показали исследования, быстро растет потребление не игристого вина, а игристых напитков. Россияне отказываются от натуральных напитков в пользу более дешевых и зачастую некачественных.

При этом, как отметил Титов, российское вино уже обгоняет по популярности импортное, впрочем, пока не достаточно значительно. Наиболее заметно отношение потребителей стало меняться в сегменте премиальных вин. Тем не менее, виноделам необходимо продолжать работу над повышением имиджа своей продукции.