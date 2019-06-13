Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне перешли на дешевое отечественное вино 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские потребители стремительно переходят на дешевое вино, сообщил в интервью ТАСС президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
По его словам, основной тенденцией на рынке стал «отток потребителей в пользу дешевой продукции». Это объясняется снижением покупательской способности.
В частности, как показали исследования, быстро растет потребление не игристого вина, а игристых напитков. Россияне отказываются от натуральных напитков в пользу более дешевых и зачастую некачественных.
При этом, как отметил Титов, российское вино уже обгоняет по популярности импортное, впрочем, пока не достаточно значительно. Наиболее заметно отношение потребителей стало меняться в сегменте премиальных вин. Тем не менее, виноделам необходимо продолжать работу над повышением имиджа своей продукции.
Ранее российское правительство запретило закупку иностранных вин для государственных и муниципальных нужд. Это сделано ради защиты российского внутреннего рынка и поддержки производителей.
Последние новости
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте Чубайс предложил ввести новый налог Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Комментарии
Общество , Павел Титов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку289
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке64
Путин восстановит отношения с Украиной705
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США177
Более 50 детей поели личи и умерли2
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение