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Десятки мертвых тюленей вынесло на берег Аляски 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Raime Fronstin / National Park Service / AP / LEnta.ru
На американском берегу Чукотского и Берингова морей нашли не менее 60 мертвых тюленей. Об этом пишет CNN.
Сообщения о необычно большом количестве погибших животных поступают в Национальное управление океанических и атмосферных исследований США с понедельника, 10 июня. Среди них есть морские зайцы, кольчатые и пестрые нерпы.
Специалисты начали расследование произошедшего. Проводится фотографирование и вскрытие найденных останков. Отмечается, что у некоторых мертвых тюленей отсутствует шерсть. Пока не установлено, связано ли это с аномальной линькой или с разложением.
В марте сообщалось, что с начала года на Атлантическом побережье Франции нашли рекордное число мертвых дельфинов. Причиной их гибели предположительно стал промысел морского окуня, который ведется в регионе. Животные случайно попадают в сети траулеров и гибнут под водой от нехватки воздуха.
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Общество , Экология , CNN , Аляска , США
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