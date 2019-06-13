Десятки мертвых тюленей вынесло на берег Аляски

На американском берегу Чукотского и Берингова морей нашли не менее 60 мертвых тюленей. Об этом пишет CNN.

Сообщения о необычно большом количестве погибших животных поступают в Национальное управление океанических и атмосферных исследований США с понедельника, 10 июня. Среди них есть морские зайцы, кольчатые и пестрые нерпы.

Специалисты начали расследование произошедшего. Проводится фотографирование и вскрытие найденных останков. Отмечается, что у некоторых мертвых тюленей отсутствует шерсть. Пока не установлено, связано ли это с аномальной линькой или с разложением.

В марте сообщалось, что с начала года на Атлантическом побережье Франции нашли рекордное число мертвых дельфинов. Причиной их гибели предположительно стал промысел морского окуня, который ведется в регионе. Животные случайно попадают в сети траулеров и гибнут под водой от нехватки воздуха.