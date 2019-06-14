В России потребовали заблокировать «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль» и рассмотрит его в установленном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне партия «Коммунисты России» направила в Роскомнадзор обращение, в котором потребовала заблокировать доступ к сериалу HBO «Чернобыль». Авторы назвали сериал «развесистой клюквой» и потребовали возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье о публичной клевете.

«Эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью», — заявил глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович, его слова приводит агентство «Москва».

Коммунистов возмутило, как в «Чернобыле» показано «пьянство советских людей». Также недовольство вызвал эпизод с пожарным, поднявшим с земли графит, упавшая с неба птица в Припяти, похороны пожарных в цинковых гробах и прочее.

По словам Малинковича, Россия «как народ и государство» должна «дать сдачи» создателям сериала.