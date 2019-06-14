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В России потребовали заблокировать «Чернобыль» 

Рамблер + ещё 17 13 минут назад
Фото: Соцсети
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль» и рассмотрит его в установленном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сериал «Чернобыль»: ужас с примесью советской ностальгии
Накануне партия «Коммунисты России» направила в Роскомнадзор обращение, в котором потребовала заблокировать доступ к сериалу HBO «Чернобыль». Авторы назвали сериал «развесистой клюквой» и потребовали возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье о публичной клевете.
«Эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью», — заявил глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович, его слова приводит агентство «Москва».
Коммунистов возмутило, как в «Чернобыле» показано «пьянство советских людей». Также недовольство вызвал эпизод с пожарным, поднявшим с земли графит, упавшая с неба птица в Припяти, похороны пожарных в цинковых гробах и прочее.
По словам Малинковича, Россия «как народ и государство» должна «дать сдачи» создателям сериала.
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