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«Живем как на помойке»: жители Урала борются с многомиллионным нашествием мух 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Очевидцы опасаются, что насекомые могут стать распространителями кишечных инфекций, так как они попадают даже в еду.
Жители поселков Лазоревый и Дружинино Свердловской области продолжают страдать от нашествия мух. Оказалось, что Среднеуральская птицефабрика год назад начала свозить к поселкам куриный помет, а также прочие отходы, включая трупы птиц, в которых обосновались насекомые.
На кадрах видно, что мухи целыми роями располагаются на заборах, машинах и домах, ими усеяны дороги и жилища граждан.
«Мы задыхаемся от нашествия мух! Мы живем как на помойке. Окна не открыть, на улицу не выйти, белье не развесить. Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух», — приводит слова местных жителей паблик «Типичный Екатеринбург».
Очевидцы опасаются, что насекомые могут стать распространителями кишечных инфекций, так как они попадают даже в еду. Жители также не знают, как возводить огород — мухи будут откладывать личинки прямо в плодах.
«Помимо помета на поле дохлые куры и цыплята, кишки и прочие ужасы. Из-за этого на всем поле ковер из мух. А если ступить поглубже, то под верхним слоем миллионы личинок. То есть через несколько недель мух будет еще больше», — сетуют жители.
Потерпевшие обращались к местным властям и направляли письма в вышестоящие органы. На данный момент ведется активная обработка поселков для уничтожения насекомых.
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Общество , Дружинино , Свердловская Область
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