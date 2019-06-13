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СМИ: В России могут вырасти тарифы на мусор 

Прайм 1 час назад
Рабочая группа государственного совета по вопросам экологии предложила включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный группой проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ", из-за введения этих трат в тариф платежи за утилизацию отходов могут вырасти на 5%.
Изданию стало известно, что такая инициатива по корректировке системы была внесена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Именно он возглавляет рабочую группу по подготовке доклада.
Как пояснила пресс-служба главы субъекта РФ, такое законодательное закрепление обязательств по рекультивации полигонов сможет исключить превращение мусорного полигона в объект, который отравляет окружающую среду.
"Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф", — пояснили в аппарате губернатора.
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Комментарии9
Общество , Видео , Экология , Глеб Никитин , газета "Известия"
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