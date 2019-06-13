СМИ: В России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа государственного совета по вопросам экологии предложила включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный группой проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ ", из-за введения этих трат в тариф платежи за утилизацию отходов могут вырасти на 5%. Изданию стало известно, что такая инициатива по корректировке системы была внесена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным . Именно он возглавляет рабочую группу по подготовке доклада. Как пояснила пресс-служба главы субъекта РФ, такое законодательное закрепление обязательств по рекультивации полигонов сможет исключить превращение мусорного полигона в объект, который отравляет окружающую среду. "Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф", — пояснили в аппарате губернатора.