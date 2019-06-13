Роспотребнадзор перечислил признаки опасных интернет-магазинов

Одним из признаков потенциально опасных интернет-магазинов является очень низкая цена на товар, сообщили представители Роспотребнадзора . По словам работников ведомства, подобный приём часто используют мошенники для привлечения будущих жертв.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на условие предоплаты, отсутствие курьерской доставки и самовывоза покупки, а также отсутствие точной информации и сведений о продавце.

Среди других «тревожных сигналов» надзорный орган называет отсутствие у сайта «истории», ошибки в описании товаров, назойливые предложения от менеджеров, говорится на официальном сайте службы.

Работники учреждения предупредили: граждане должны насторожиться хотя бы при наличии одного из перечисленных признаков потенциально опасного интернет-магазина. Если таковых два и более, то лучше отказаться от услуг подобных организаций.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне установить порядок использования пищевых отходов и невостребованных товаров этого класса как источников биоэнергетики. Кроме того, ведомство выступает за запрет уничтожения пригодных для употребления продуктов.