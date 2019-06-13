Одним из признаков потенциально опасных интернет-магазинов является очень низкая цена на товар, сообщили представители Роспотребнадзора. По словам работников ведомства, подобный приём часто используют мошенники для привлечения будущих жертв.
Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на условие предоплаты, отсутствие курьерской доставки и самовывоза покупки, а также отсутствие точной информации и сведений о продавце.
Среди других «тревожных сигналов» надзорный орган называет отсутствие у сайта «истории», ошибки в описании товаров, назойливые предложения от менеджеров, говорится на официальном сайте службы.
Работники учреждения предупредили: граждане должны насторожиться хотя бы при наличии одного из перечисленных признаков потенциально опасного интернет-магазина. Если таковых два и более, то лучше отказаться от услуг подобных организаций.
Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне установить порядок использования пищевых отходов и невостребованных товаров этого класса как источников биоэнергетики. Кроме того, ведомство выступает за запрет уничтожения пригодных для употребления продуктов.