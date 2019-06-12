Жизнь и смерть: Росстат составил рейтинг регионов РФ

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год. Больше всего младенцев родилось в Москве — 132,1 тыс. человек. Одновременно с этим столица стала регионом с самой высокой смертностью — за прошлый год в Москве скончались 122 тыс. человек. Ненецкий автономный округ оказался тише всех: 618 человек там родилось, а 394 — умерло.

Лидером среди российских регионов по рождаемости в 2018 году стала Москва. Об этом говорится в данных исследования Федеральной службы государственной статистики. Более 132 тыс. человек родились в столице за прошлый год, сообщает Росстат. Второе место занимает Московская область — там рождаемость составила 83 тыс. человека в год, передает ФАН.

При этом Москва стала лидером и по уровню смертности. В столице за прошедший год скончались 122 тыс. человек. Московская область и здесь на втором месте — там умерли 92 тыс. человек.

На третьем же месте по уровню смертности находится Краснодарский край с 67 тыс. умерших, а на четвертом — Северная столица. В Петербурге умерли за 2018 год почти 60 тыс. человек. Пятое место заняла Свердловская область — Росстат сообщает, что в регионе скончались 58,5 тысяч.

Самым тихим — и по уровню рождаемости, и по уровню смертности — оказался Ненецкий автономный округ. За ушедший календарный год там умерло 394 человека, а на свет появились 618 младенцев.

Кроме того, весьма невысокая рождаемость в сравнении с Москвой зафиксирована на Чукотке, где родились 625 человек. В Магаданской области, Еврейской автономной области и республике Калмыкии родились, соответственно, почти полторы, две и три тысячи человек.

«Чемпионом» по количеству рожденных на тысячу жителей за год стала Чечня — там этот показатель составляет почти 21 человека. Далее идут республика Тыва (20 человек) и Ингушетия — 16,3 человека.

В апреле на расширенном заседании коллегии Министерства труда вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году смертность в России выросла в 32 регионах, передает НСН. По ее данным, самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Тверской, Псковской, Новгородской, Тульской, Ивановской и Орловской областях.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что роста смертности не произошло и делать такие заявления — это обобщение.

«Создается впечатление, что Татьяну Алексеевну подставили ее неграмотные помощники и Минтруда, которое у нас отвечает за демографию. Потому что если брать рост количества смертей по субъектам федерации, то он произошел не в 32, а в 30. Но помимо того, что увеличение незначительно и ни на что не влияет, оно связано с десятком разных параметров. И называть это ростом смертности не только некорректно, но безумно. Все эти заявления фундаментально неграмотны», — подчеркнул эксперт.

Крупнов отметил также, что ситуация с общим уровнем смертности в нечерноземных регионах России «очень тяжелая», и ситуация не будет изменяться «при такой политике».

В начале июня замминистра труда РФ Алексей Вовченко сообщил, что падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста.

«Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных — 79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми», — подчеркнул чиновник.

Замминистра отметил, что за два года рождаемость упала «на 15%», а смертность снизилась на 4 процента.

В то же время смертность мужчин трудоспособного возраста в России снизилась на 18% за 6 лет, заявил замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай . Он отметил, сто смертность тесно ассоциирована с «факторами риска», таких как алкоголь, табакокурение, низкий уровень физической культуры и активности.

Замглавы Минздрава также заявил, что с 2011 по 2018 год потребление спиртных напитков сократилось примерно с 18 литров до 9,3 литров на душу населения.