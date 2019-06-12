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Жизнь после скандала: Шурыгина отмечает 20-летие 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Соцсети
Сегодня, 12 июня, героиня шоу Андрея Малахова Диана Шурыгина отмечает день рождения. Девушке исполнилось 20 лет. За последние три года она успела «прославиться» на всю страну, выйти замуж и переехать в Москву.
До скандального эфира о девушке из города Ульяновск Диане Шурыгиной никто не знал. В 2017 году она пришла на программу вместе с родителями. Тогда еще несовершеннолетняя Диана утверждала, что на вечеринке подверглась насилию. Она позволила себе выпить, чем воспользовался молодой человек Сергей Семенов, который склонил ее к близости.
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Публикация от  Диана Шурыгина (@shurygina_vlog)

После этой программы Шурыгина прославилась на всю страну. Одни поддержали ее, другие же встали на сторону Семенова, посчитав, что девушка оговорила молодого человека. В итоге суд отправил парня в колонию, но в начале прошлого года он покинул ее по условно-досрочному освобождению.
После громкого скандала вся семья Дианы переехала из Ульяновска в столицу. Причиной стали постоянные упреки со стороны недоброжелателей. После бесконечной волны негатива в своей адрес девушке даже пришлось обратиться к врачам.
Несколько позже в жизни Дианы началась светлая полоса — она познакомилась с оператором Первого канала Андреем Шляниным, и вскоре пара решила пожениться. Несмотря на то, что громкий эфир состоялась несколько лет назад, интерес к Шурыгиной не утихает. Аудитория в ее блоге постепенно растет, а хейтеры продолжают критиковать Диану. Однако на все их «ядовитые» комментарии она быстро отвечает.
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Общество , Диана Шурыгина , Андрей Малахов , Сергей Семенов , Москва , Ульяновск
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