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57-летняя Сябитова продемонстрировала накаченные мускулы рук 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @syabitova_roza
Главная сваха страны Роза Сябитова похвасталась в блоге своими мускулами. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» старается всегда находить время на занятия спортом и не верит, когда люди говорят, что у них нет даже свободной минутки на домашние тренировки. Роза Сябитова уверена: все отговорки связаны лишь с одним фактором — ленью.
«Вот вы говорите: «нет у меня времени на спорт». Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде» — пишет в блоге телеведущая.
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Вот вы говорите: «нет у меня времени на спорт». ⠀ Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде! Для поддержания формы вполне хватает 20-30 минутной тренировки дома. Даже не нужно специально ехать в фитнес центр. ⠀ Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! ⠀ Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте. ⠀ Или собаку заведите и тогда физическая активность на свежем воздухе два раза в день обеспечена! ⠀ Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание. ⠀ А вы находите время на спорт или ищете отговорки? Расскажите в комментариях о своей физической активности. Давайте убегать от болезней вместе! ⠀ #розасябитова #спортэтожизнь #худеемвместе #красиваяфигура #путькуспеху #спорткаждыйдень

Публикация от  Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Чтобы вдохновить своих подписчиков на занятие спортом, она рассказала о нескольких вариантах бюджетных тренировок, когда вовсе необязательно идти в тренажерный зал. По ее словам, для поддержания формы можно заниматься дома — каждый день по 20-30 минут.
«Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте» — советует поклонникам Сябитова.
Если человек не хочет тренироваться, то есть другой путь — можно завести собаку и гулять с ней на свежем воздухе. Несколько часов активности в день в итоге дадут положительный результат.
«Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание» — считает телеведущая.
Напомним, ранее Роза Сябитова говорила, что ей удалось сбросить пару килограммов во время специальной диеты Елены Малышевой. Телеведущая решила изменить свой рацион на майских праздниках — в сезон шашлыков.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева , Роза Сябитова
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