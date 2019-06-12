57-летняя Сябитова продемонстрировала накаченные мускулы рук

Главная сваха страны Роза Сябитова похвасталась в блоге своими мускулами. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» старается всегда находить время на занятия спортом и не верит, когда люди говорят, что у них нет даже свободной минутки на домашние тренировки. Роза Сябитова уверена: все отговорки связаны лишь с одним фактором — ленью.

«Вот вы говорите: «нет у меня времени на спорт». Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде» — пишет в блоге телеведущая.

Чтобы вдохновить своих подписчиков на занятие спортом, она рассказала о нескольких вариантах бюджетных тренировок, когда вовсе необязательно идти в тренажерный зал. По ее словам, для поддержания формы можно заниматься дома — каждый день по 20-30 минут.

«Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте» — советует поклонникам Сябитова.

Если человек не хочет тренироваться, то есть другой путь — можно завести собаку и гулять с ней на свежем воздухе. Несколько часов активности в день в итоге дадут положительный результат.

«Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание» — считает телеведущая.