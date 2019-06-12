«Вот вы говорите: «нет у меня времени на спорт». Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде» — пишет в блоге телеведущая.
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Вот вы говорите: «нет у меня времени на спорт». ⠀ Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде! Для поддержания формы вполне хватает 20-30 минутной тренировки дома. Даже не нужно специально ехать в фитнес центр. ⠀ Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! ⠀ Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте. ⠀ Или собаку заведите и тогда физическая активность на свежем воздухе два раза в день обеспечена! ⠀ Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание. ⠀ А вы находите время на спорт или ищете отговорки? Расскажите в комментариях о своей физической активности. Давайте убегать от болезней вместе! ⠀ #розасябитова #спортэтожизнь #худеемвместе #красиваяфигура #путькуспеху #спорткаждыйдень
«Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте» — советует поклонникам Сябитова.
«Возможность для спорта и физкультуры всегда найдётся. Было бы желание» — считает телеведущая.