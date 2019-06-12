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Где умирает больше всего россиян 

Газета.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая смертность, передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Лидером по смертности стала Москва — в ней умерли 122 тысяч человек. На втором месте — Московская область (92 тысячи смертей).
Также среди регионов в высокой смертностью оказались — Краснодарский край, где умерли 67 тысяч, Санкт-Петербург — 59,8 тысяч, Свердловская область — 58,5 тысяч.
Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО — 394 человека.
Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн человек, умерло — 1,8 млн Ранее в Минздраве рассказали о снижении смертности мужчин.
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Общество , Социология , Росстат , Минздрав РФ , Москва
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