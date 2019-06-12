«В мире животных»: почему с Дроздовым обошлись не по-человечески

Телеведущий Николай Дроздов заявил о прекращении съемок в передаче «В мире животных». В культовом шоу он принимал участие на протяжении 50 лет.

Телеведущий Николай Дроздов, которому в середине этого июня исполнится 82 года, заявил о прекращении съемок в передаче «В мире животных». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По словам ученого-зоолога, он не снимается в шоу уже на протяжении полугода — и возвращаться (по крайней мере — в ближайшее время) не собирается.

«Передумать и вернуться осенью на ТВ? Нет. С какой радости?» — отрезал Дроздов.

Вместе с тем он признался, что продолжает заниматься преподавательской деятельностью.

Немногим позднее — уже в комментарии РИА «Новости» — телеведущий подчеркнул, что не уходит из «В мире животных» окончательно, но остается «советчиком и соратником» программы на добровольных началах.

В голосе Дроздова чувствуется определенная обида. В соцсетях стали обсуждать, насколько добровольным было его решение покинуть программу. Некоторые предположили, что убирать пожилого человека из передачи, которая была его смыслом жизни, в определенной степени является унизительным для Николая Николаевича.

Дроздов также добавил, что был телеведущим программы более 40 лет, в то время как принимал в ней участие и вовсе 50 лет.

Василий Песков и Культовая советская и российская телепередача «В мире животных» впервые вышла в эфир еще в апреле 1968 года. За все это время у шоу было всего несколько ведущих: помимо Дроздова, это кресло занимали Александр Згуриди Алексей Лапин (собственно, сменщик 81-летнего ученого). Согласно СМИ, в общей сложности программа к настоящему моменту обзавелась уже 48 сезонами, которые включили в себя в сумме более 1300 серий.

Ранее Дроздов поделился воспоминаниями об участии в четвертом сезоне реалити-шоу «Последний герой» с ныне уже ушедшими из жизни певицей Юлией Началовой и рэпером Кириллом Толмацким (Децл). По словам путешественника, съемки в программе давались артистке тяжело.

Дроздов также отметил, что так и не успел познакомиться с Началовой лично — в рамках проекта они участвовали в разных командах, однако после продолжил наблюдать за звездой с телеэкрана, передает Teleprogramma.pro.

Говоря про свои отношения с Децлом, с которым Николай Николаевич оказался в одной команде, он подчеркнул, телеведущий подчеркнул, что они отлично сработались. Дроздов среди прочего вспомнил, что рэпер хорошо готовил, за что он прозвал его «кулинаром». Согласно ученому-зоологу, в рамках шоу они вместе с Толмацким следили, чтобы пропитание не съели другие участники раньше времени.

Кроме того, Дроздов заявил, что считал Началову и Децла прекрасными людьми, хоть и не был поклонником их творчества. По словам телеведущего, тот факт, что знаменитости столь рано ушли из жизни, оказалось печальным событием для всех. Он, в частности, сравнил их с Александром Пушкиным, который тоже погиб молодым. В заключение Николай Николаевич призвал молиться за «светлую душу» умерших.

Напомним, что после кончины Началовой в пользователи сети обнаружили «мистическую цепь» смертей «Последнего героя». Вокалистка стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона после Децла, ушедшего из жизни в феврале этого года, и смерти певицы Жанны Фриске в 2015 году Яна Волкова.

Комментируя слухи о проклятии проекта, Дроздов подчеркнул, что на острове потусторонние силы замечены не были.

38-летней Юлии Началовой не стало в начале минувшей весны. Первая информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта (менее чем за неделю до трагедии), однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым. Всего спустя пару дней, впрочем, поклонникам стало по-настоящему страшно за звезду — информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась.

А уже ближе к вечеру 16 марта пришло страшное известие — несмотря на усилия врачей Началовой, певица скончалась в одной из московских больниц, не выходя из комы. Причиной смерти, согласно СМИ, стали заражение крови и сердечная недостаточность. 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны. Проститься в исполнительницей — помимо фанатов — пришли многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу.

Что касается Кирилла Толмацкого, то популярный рэпер Децл скончался в феврале этого года на 36-м году жизни. Похороны состоялись на Пятницком кладбище Остановка сердца