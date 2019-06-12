Виктория Скрипаль опубликовала новые откровения

Новая часть книги посвящена событиям, произошедшим на следующий день после инцидента с отравлением в Солсбери. Виктория рассказала, как общалась с дипломатами и СМИ, и что ей было сложно доказать родство с семейством Скрипалей.

В книге "Беседы с черным котом" племянницы Сергея Скрипаля собирается рассказать всю правду об инциденте в Солсбери.

Ранее сообщалось, что племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория с 1 июня начнет публиковать главы своей книги о дяде.