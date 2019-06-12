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Виктория Скрипаль опубликовала новые откровения 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория поделилась в социальных сетях второй главой книги "Беседы с черным котом".
Новая часть книги посвящена событиям, произошедшим на следующий день после инцидента с отравлением в Солсбери. Виктория рассказала, как общалась с дипломатами и СМИ, и что ей было сложно доказать родство с семейством Скрипалей.
В книге "Беседы с черным котом" племянницы Сергея Скрипаля собирается рассказать всю правду об инциденте в Солсбери.
Ранее сообщалось, что племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория с 1 июня начнет публиковать главы своей книги о дяде.
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Общество , Сергей Скрипаль , Виктория Скрипаль , ГРУ
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