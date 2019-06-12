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Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Instagram
В лондонском аэропорту Хитроу появились новые граффити уличного художника Бэнкси.
Бэнкси нарисовал новое граффити в Венеции
Граффити сделаны на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей. На запертой двери с надписью KEEP OUT изображена крыса, которая бьёт «отвалившейся» буквой T по замку, чтобы открыть его. Фотография работы опубликована на официальной странице Бэнкси в Instagram.
Как ранее писал News.ru, неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».
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