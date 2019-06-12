Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту

В лондонском аэропорту Хитроу появились новые граффити уличного художника Бэнкси.

Граффити сделаны на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей. На запертой двери с надписью KEEP OUT изображена крыса, которая бьёт «отвалившейся» буквой T по замку, чтобы открыть его. Фотография работы опубликована на официальной странице Бэнкси в Instagram

Как ранее писал News.ru, неизвестные украли работу Бэнкси, сделанную в память о жертвах 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».