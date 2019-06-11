Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, в отношении которого закрыли дело о наркотиках, сообщил, что продолжит заниматься расследованиями, в том числе о похоронном бизнесе.
"Я буду и дальше заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса. Мне нужно оправдать доверие", — сказал он во вторник журналистам, которые встретили его у здания Главного Следственного управления ГУ МВД по Москве аплодисментами и криками "Ваня! Ваня!"
Голунов сообщил, что ему сначала надо прийти в себя, осознать случившееся.
"Никогда не думал, что это произойдет со мной. И лучшей компенсацией для меня станет то, если этого ни с кем не будет происходить", — сказал журналист.