Голунов сообщил, что продолжит заниматься расследованиями

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов , в отношении которого закрыли дело о наркотиках, сообщил, что продолжит заниматься расследованиями, в том числе о похоронном бизнесе.

"Я буду и дальше заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса. Мне нужно оправдать доверие", — сказал он во вторник журналистам, которые встретили его у здания Главного Следственного управления ГУ МВД по Москве аплодисментами и криками "Ваня! Ваня!"

Голунов сообщил, что ему сначала надо прийти в себя, осознать случившееся.