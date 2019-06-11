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Познер заявил, что ситуация с Голуновым говорит о пробуждении гражданской активности в РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Дело журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова всколыхнуло общество, отмена уголовного преследования — победа журналистов и граждан. Такое мнение во вторник ТАСС выразил журналист Владимир Познер.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
"Это, безусловно, победа журналистского сообщества и гражданского общества. Причем это, пожалуй, первая победа такая в своем роде, хотя к таким победам можно бы отнести то, что произошло не так давно в Екатеринбурге, когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере. Но это было локальное дело, хотя и важное, а в данном случае это уже не локальное, это, можно сказать, общероссийское. И, конечно, хотелось бы думать, что это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от апатии и ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет", — сказал Познер.
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Комментарии
Общество , Иван Голунов , Владимир Познер , Владимир Колокольцев , МВД , ИТАР-ТАСС
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