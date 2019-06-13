Полиция отпустила большинство участников акции в поддержку Голунова

В отделах полиции остаются четыре человека, задержанных на несогласованной акции в Москве , остальных отпустили. Об этом сообщается на сайте управления МВД РФ по Москве.

В МД подчеркнули, что в отношении людей, задержанных за нарушение общественного порядка, составили «необходимые документы». Четверых человек подвергли административному задержанию по статье 27.5 административного кодекса (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть задержано на 48 часов).

Идея провести митинг появилась у москвичей после ареста журналиста Ивана Голунова . Однако уголовное дело в отношении Голунова было закрыто, а сам журналист оказался на свободе. Мэрия не согласовала акцию 12 июня, но люди все равно вышли на несогласованное шествие против сфабрикованных дел. «ОВД-Инфо» сообщило о 549 задержанных, как минимум пять из которых остались ночевать в отделах полиции.

Московские власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова в воскресенье, 16 июня.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере.

Сам Голунов заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также журналист сообщил о нарушениях со стороны полицейских (не пускали адвоката, отказывались взять смывы с ладоней и срезы с ногтей, необоснованно применяли физическую силу). По результатам анализа мочи, проверки смывов с ладоней и ногтевых пластин эксперты не обнаружили в организме Голунова следов наркотиков или психотропных веществ.