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Журналист Иван Голунов отпущен на свободу
ТК «Звезда»
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ещё 33
42 минуты назад
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С журналиста
Ивана Голунова
сняли электронный браслет и отпустили на свободу.
Он вышел из здания ГСУ МВД после снятия обвинения по делу о сбыте наркотиков.
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