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Журналист Иван Голунов отпущен на свободу 

ТК «Звезда» + ещё 33 42 минуты назад
С журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет и отпустили на свободу.
Он вышел из здания ГСУ МВД после снятия обвинения по делу о сбыте наркотиков.
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Общество , Происшествия , Иван Голунов
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