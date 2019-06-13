Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов "Чернобыля" по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени.
Так, коммунистов возмутило пьянство советских людей, похороны погибших в цинковых гробах и другие.
В исполкоме партии заявили, "Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала".
Там отметили, что направят обращения в Роскомнадзор и МВД.