В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию , сообщает агентство "Москва".

Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов "Чернобыля" по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени.

Так, коммунистов возмутило пьянство советских людей, похороны погибших в цинковых гробах и другие.

В исполкоме партии заявили, "Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала".