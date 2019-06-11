Глава Союза журналистов Москвы, совладелец ИД «Московский комсомолец» Павел Гусев призвал поддержать журналиста «Медузы» Ивана Голунова на акции протеста 16 июня. Об это он написал в своем Facebook.
«Мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободы слова в России. Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий», — сказал Гусев.
Он отметил, что часть российского общества требует действий, в том числе выходящих за рамки правового поля.
«С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество. К нам, в комиссию СПЧ, по свободе информации и правам журналистов не обращался никто из организаторов шествия», — подчеркнул Гусев.
Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сообщал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Голунов, как сообщала «Медуза», заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признавать вину. Экспертиза не выявила следов наркотиков в биоматериалах Голунова, также не были найдены отпечатки пальцев Голунова на пакетах с наркотиками и весах. В настоящее время журналист отправлен под домашний арест до 7 августа, суд рассмотрит апелляцию на арест 14 июня.