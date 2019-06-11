Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова на акции 16 июня

«Мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободы слова в России. Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий», — сказал Гусев.

Он отметил, что часть российского общества требует действий, в том числе выходящих за рамки правового поля.

«С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество. К нам, в комиссию СПЧ, по свободе информации и правам журналистов не обращался никто из организаторов шествия», — подчеркнул Гусев.