Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова на акции 16 июня 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Союза журналистов Москвы, совладелец ИД «Московский комсомолец» Павел Гусев призвал поддержать журналиста «Медузы» Ивана Голунова на акции протеста 16 июня. Об это он написал в своем Facebook.
«Мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободы слова в России. Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий», — сказал Гусев.
Он отметил, что часть российского общества требует действий, в том числе выходящих за рамки правового поля.
«С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество. К нам, в комиссию СПЧ, по свободе информации и правам журналистов не обращался никто из организаторов шествия», — подчеркнул Гусев.
Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сообщал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Голунов, как сообщала «Медуза», заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признавать вину. Экспертиза не выявила следов наркотиков в биоматериалах Голунова, также не были найдены отпечатки пальцев Голунова на пакетах с наркотиками и весах. В настоящее время журналист отправлен под домашний арест до 7 августа, суд рассмотрит апелляцию на арест 14 июня.
Rambler News Service: последние новости
Макаревич опроверг информацию о выступлении на Красной площади в День России Названа дата запуска движения поездов по Крымскому мосту Глава Кузбасса пообещал помощь запросившим убежище в Канаде жителям
Комментарии
Общество , Павел Гусев , Иван Голунов , Павел Чиков , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колокольцев решил судьбу Голунова171
«Критическая ситуация»: у ракет «Ангара» возникла проблема147
Макаревич открестился от концерта у Кремля19
Медведев допустил сокращение рабочей недели187
Мужа Алсу спросили о скандале на «Голос. Дети»20
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение