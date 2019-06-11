Женщины впервые в России примут участие в соревнованиях по валке леса в Карелии

Три женщины зарегистрировались на региональный чемпионат по валке леса "Лесоруб-2019" в Карелии , который пройдет 14 июня, сообщил на брифинге зампредседателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров региона Николай Кирьянов.

"Я бы хотел подчеркнуть необычность этих соревнований. Женщины впервые примут участие в соревнованиях", — сказал он.

По словам зампредседателя союза, в международных соревнованиях женщины-лесорубы начали выступать четыре года назад, в России такие состязания проведут впервые. Сейчас законодательно работать лесорубами женщинам в России запрещено, однако около десяти лет назад строгий запрет сменился более мягким ограничением. Теперь при соблюдении определенных условий вальщицы леса могут принимать участие в спортивных состязаниях.

Всего в чемпионате примут участие три девушки. Все они прошли обучение по программе "Вальщик леса" в школе на базе Петрозаводского лесотехнического техникума в рамках компетенции "Ворлдскиллс". Как пояснили организаторы, состязания проходят в формате лично-командного первенства, поэтому женщины будут соревноваться между собой.

Критерии оценки для всех участников будут одинаковы. Как отметил преподаватель школы вальщиков, чемпион России по валке леса 2014 года Александр Маллат, изменить их невозможно, так как правила напрямую связаны с обеспечением безопасности процесса рубки дерева.

"В идеале в течение трех минут дерево должно упасть на землю. При этом должны быть выполнены определенные глубина, угол пропила. Естественно, оценивается точность попадания: попасть нужно в конкретную точку, а за каждый сантиметр отклонения участник получает минус один балл", — пояснил Маллат.

Всего в чемпионате "Лесоруб-2019" примут участие 17 человек, из которых пятеро вошли в команды юниоров (мужчин до 24 лет) и трое вошли в женскую команду. Лесорубы будут бороться за победу в пяти номинациях: валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точность раскряжевки и обрезка сучьев. Соревнования проводятся в Карелии с 2007 года.