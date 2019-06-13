Ученые выяснили причину подземных пожаров в Киселевске

Подземные пожары в кузбасском городе Киселевске вызваны тлением бытовых отходов. К такому выводу пришли ученые.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Киселевского городского округа Анастасию Тимофееву, мэрия привлекла для обследования территории, на которой были зафиксированы возгорания, АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли". И заключение специалистов таково: нагревание почвы в переулке Малинном происходит из-за от горящих бытовых отходов — мусора, золы, старой мебели, которые жители улицы складировали в этом месте годами.

По словам пресс-секретаря, накопившаяся за годы масса продолжает гореть, процесс уходит вглубь. И сейчас начинаются работы по выбору этой тлеющей массы. После этого проблемный участок будет засыпан глиной, а затем планируется его полная рекультивация. Здесь посадят деревья, когда все процессы горения прекратятся.

Тем временем в Киселевске продолжается доследственная проверка по факту возгорания, начатая еще в минувший по понедельник.

— В рамках проверки предстоит установить причины возгорания и его характер, принадлежность территории, ответственных за нее должностных лиц и действия контролирующих органов, — рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. — Мы также обратились во все официальные организации по поводу выставления предупреждающих аншлагов вблизи участка земли, под которым происходил пожар.

Кроме того, устанавливаются обстоятельства инцидента с одним из местных жителей, произошедшего в минувший вторник. Мужчина получил незначительный ожог ноги, наступив на опасный участок. Ему была оказана медицинская помощь, и сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает, добавили в СК.